محافظ مطروح يعتمد ضوابط وشروط المنح الدراسية بالجامعات الخاصة

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الضوابط والشروط المنظمة للمتقدمين للمنح الدراسية بالجامعات الخاصة لهذا العام على النحــو التالى.

- أن يكون الطالب المتقدم للحصول على المنحة من مواليد مطروح و حاصل على الشهادة الثانوية من مطروح، و بالنسبة لغير مواليد مطروح الحصول على الاعدادية و الثانوية من مطروح .

- وأن يكون الطالب من أبوين مصريين وبطاقة الرقم القومى إقامة بمطروح على وأن يكون حاصل على الشهادة الثانوية للعام الدراسى الحالى 2021/2022.

- الحصول على نسبة 83 % كحد أدنى لطلبة علمى علوم، 70 % لطلبة علمى رياضيات / أدبى.

- أن لا يكون الطالب قد تم تنسيقه لإحدى كليات القمة بالجامعات الحكومية ( طب، طب أسنان ,صيدلة ، علاج طبيعى ، هنــدســة ) أو يكون مجموعه الكلى يؤهله للالتحاق بهذه الكليات، إلا أنه لم يقم باستكمال كافة الرغبات من تلك الكليات.

- المعيار الأساسى والتفاضل بين الطلاب هو المجموع و يتم ترشيح الأعلى ثم النزول تدريجياً و حال التساوى فى المجموع يتم اللجوء للأعلى فى المواد المؤهلــة للكلية و علماً بأنه فى حالة عدم إجتياز الطالب الإختبار بالجامعة المؤهل للحصول على المنحة إذا كان من ضمن الشروط لا يتم ترشيحه لمنحة أخرى.

حال ترشيح الطالب لمنحة جزئية التى يتم الترشيح لها بناءاً على رغبته يتحمل الطالب الجزء المتبقى من قيمة المنحة دون الرجوع الى المحافظة فى هذا الشأن و ليس له الأحقية فى الترشح لكلية أخرى حــــال ورود منـح مجانية

- الإقامة بالجامعات الخاصة حسب الشروط الواردة بالمنحة وحال عدم شمول المنحة على إقامة يتحملها الطالب دون تحمل المحافظة أى مصروفات أو رسوم

- حال حصول الطالب على المجموع المؤهل للحصول لإحدى المنح و أبدى رغبته بالإرجاء يتم تقديم إعتذار عنها، و حال عدم وجوده بالمحافظة يمكن الاعتذار تليفونياً برسالة على هاتف رقم ( 01018999149 )

- يتم الإعلان عن المنح التى ترد الى المحافظة تباعاً على الموقع الرسمى للمحافظة.

- التقدم للحصول على المنح مجاناً دون أى رسوم.

- يتم تقديم أصول الأوراق للإطلاع عليها و تقديم بيان نجاح مختوم بخاتم شعار الجمهورية من شهادة الثانوية العامة من مديرية التربية و التعليم ، و تقديم الشهادة الاعدادية لغير مواليد مطروح + صورة بطاقة الرقم القومى و استيفاء النموذج المعد لذلك .

- يتم فتح باب التقدم للمنح الدراسية من يوم السبت القادم الموافق 20 أغسطس وحتى الخميس الموافق 25 اغسطس الجارى، و يمكن النظر فى فتح باب التقدم مدة اخرى حال الاحتياج لذلك.

- يتم تقديم التظلمات بطلب رسمى بأسم السيد اللواء أ ح / سكرتير عام محافظة مطروح بعد الإعلان عن نتيجة المنحة خلال 24 ساعة.

وأشار المحافظ إلى مساعى المحافظة المستمرة مع عدد من الجامعات الخاصة لتوفير منح إضافية لأبنائها وتحقيق الاستفادة لهم ودعم ورعاية أكبر عدد من طلاب المحافظة.

مع مراعاة الشفافية والوقوف على مسافة واحدة من جميع الطلاب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.