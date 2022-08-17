محافظ المنيا يراجع عدد من تراخيص البناء فى جولة ميدانية بقرية تندة

المنيا-حسن عبد الغفار

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن أعمال البناء مستمرة فى جميع القرى والعزب والنجوع بمراكز المحافظة بشرط أن تكون التراخيص داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرى وليس خارجها، وذلك وفقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ بقرية تندة بمركز ملوى، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، حيث توقف المحافظ أمام عدد من المواقع الجارى أعمال البناء بها، وحرص المحافظ على مراجعة التراخيص الخاصة بها ، وتأكد المحافظ من صلاحية التراخيص واكتمال جميع الإجراءات الخاصة.



ونفى المحافظ خلال لقائه بعدد من الأهالي توقف إصدار التراخيص بالقرى حيث يجري إصدار التراخيص من خلال التقدم للمراكز التكنولوجية التابعة لها تلك القرى، بشرط أن تكون داخل الحيز العمراني المعتمد للقرية، مؤكدا على أن تراخيص البناء بالمدن والقرى مستمرة، وفق اشتراطات البناء الجديدة التي تنطبق على المدن والأحياء فقط ، أما قانون البناء فينطبق على القرى لاستخراج تراخيص البناء لضبط منظومة العمران واستعادة الوجه الحضاري ومنع أي تشوهات وعدم الضغط على المرافق والخدمات الأساسية.