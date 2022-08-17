لو تنسيقك كلية "التنمية و التكنولوجيا" الزقازيق.. اعرف أهم 7 معلومات عنها

الشرقية - إيمان مهنى

تعد كلية التنمية والتكنولوجيا بجامعة الزقازيق، من كليات التي تلقي اقبالا من الطلاب الثانوية للإلتحاق بها في المرحلة الجامعية ، نظر لتعدد مجالات الدراسية " الزراعية، التجارية، الصناعية"، التي تناسب سوق العمل، حيث جاءت ضمن كليات المرحلة الاولي شعبة أدبي بمجموع 368.5 نظام لشعبة علوم إدارية.

و يرصد اليوم في تقرير أهم معلومات عن الكلية 1- تقع الكلية في الحرم الجامعي و مدة الدراسة 4 سنوات، نظام الساعات المعتمد وتقدم برامج بكالوريوس ودراسات عليا في ميادين التنمية الأساسية الثلاث : "التجارة"، و"الزراعة" و"الصناعة".

2- يوجد شعبتين بالكلية : شعبة العلوم المالية والإدارية وشعبة العلوم الزراعية وجاري إنشاء الشعبة الثالثة "شعبة الفنون التطبيقية الصناعية".

3- تقدم شعبة العلوم المالية والإدارية برامج البكالوريوس التالية: بكالوريوس: تكنولوجيا التسويق والتجارة الإلكترونية، ريادة الأعمال والمشروعات الصغييرة ، الإدارة الصناعية، نظم المعلومات المحاسبية - محاسبة البنوك والمؤسسات المالية، نظم المعلومات المحاسبية – محاسبة القطاعات المتخصصة،إقتصاد المال والأعمال".

4- وتقدم شعبة العلوم الزراعية عدة برامج هي: علوم وتكنولوجيا الأغذية، تكنولوجيا الإنتاج النباتي، تكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني، تكنولوجيا الأراضي والمياه، تكنولوجيا التسويق والتصدير الزراعي".

5- تقدم شعبة العلوم الزراعية برامج دراسات عليا "دكتوراة" و"ماجستير بحثي" وماجستير مهني" في تخصصات: " الإنتاج النباتي "، " الإنتاج الحيواني"، " علوم الأغذية والألبان "، "الإقتصاد والإرشاد الزراعي"، "علوم الأراضي والمياه".

6- لا يوجد حالياً دراسات عليا بشعبة العلوم المالية والإدارية، ولكن في ضوء موافقة الجامعة على لائحة الكلية المقترحة للدراسات العليا للشعبة، تقوم الكلية حالياً بإستكمال إجراءات الموافقة من المجلس الأعلى للجامعات على تقديم الكلية لبرامج دكتوراه وماجستير ودبلومات دراسات عليا في العلوم المالية والإدارية.

7 - الكلية يوجد بها نظام " سمر كورس " حيث تعمل بنظام الساعات المعتمدة بمعنى انك ممكن تدرس مواد من مستوى اعلى وانت ف اولى وممكن تاخد مواد من اولى وانت طالع مستوى ثانى وبتدرسهم ف الترم الصيفي السمر كورس .