لوجانسك: مقتل شخص وإصابة 3 أخرين في قصف أوكراني لمدينة بيرفومايسك

وكالات

أعلنت سلطات لوجانسك مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين جراء قصف القوات الأوكرانية لمدينة "بيرفومايسك".

وقال مكتب المدعي العام فى لوجانسك - في بيان عبر حسابه على "تليجرام"، بحسب وسائل إعلام روسية اليوم الأربعاء "قصفت التشكيلات المسلحة الأوكرانية مدينة بيرفومايسك باستخدام منظومة "هيمارس" الأمريكية، ما أسفر عن مقتل رجل من مواليد عام 1961 وإصابة ثلاثة مدنيين، من بينهم طفل من مواليد عام 2018".

وأضاف: "فتحت النيابة العامة قضية جنائية بموجب مادة "الإبادة الجماعية" بشأن واقعة القصف".