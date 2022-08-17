عميد طب بنها رد على قرار فصل طالب بسبب سب زميلته: تم التصالح وإلغاء القرار

علق الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب بجامعة بنها، على قرار فصل طالب بالفرقة الثانية بالكلية لمدة شهر، لاتهامه بسب زميتله الطالبة بالفرقة السادسة بالكلية بألفاظ خارجة على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن تم عقد لقاء بين الطالب والطالبة، وانتهي بتقديم الاعتذار من كلا الطرفين، وتم إنهاء الموضوع بشكل تام، وكذلك التراجع عن قرار الفصل، وعودة الطالب لدراسته الطبيعية.
وأكد "الأشهب"، أن كلية الطب ببنها حريصة على مصلحة الطلاب، وأنه لن يسمح بأي شكل من الأشكال التعدي من قبل الطلاب على بعضهم البعض، وأن الرابط الأساسي بين جميع الطلاب الاحترام المتبادل بين الطلاب وبعضهم البعض، وكذلك الطلاب واساتذتهم داخل الحرم الجامعي.
كان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة من قرار مجلس كلية الطب بجامعة بنها، فصل طالب بالفرقة الثانية بالكلية لمدة شهر، ردا على اتهامه بسب زميلته الطالبة بالفرقة السادسة بالكلية بألفاظ خارجة على مواقع التواصل الاجتماعي.
عميد طب بنها رد على قرار فصل طالب بسبب سب زميلته: تم التصالح وإلغاء القرارالأربعاء، 17 أغسطس 2022 01:27 م
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علق الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب بجامعة بنها، على قرار فصل طالب بالفرقة الثانية بالكلية لمدة شهر، لاتهامه بسب زميتله الطالبة بالفرقة السادسة بالكلية بألفاظ خارجة على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن تم عقد لقاء بين الطالب والطالبة، وانتهي بتقديم الاعتذار من كلا الطرفين، وتم إنهاء الموضوع بشكل تام، وكذلك التراجع عن قرار الفصل، وعودة الطالب لدراسته الطبيعية.
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