ضبط 8000 عبوة أدوية مهربة مجهولة التركيب خلال حملة رقابية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالدیوان العام لمحافظة البحيرة حملة مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة والصيدليات العامة بنطاق مركز ابو المطامير وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وهيئة الدواء المصرية بالبحيرة وإدارة التموين، والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط محل على هيئة صيدلية يدار بدون ترخيص باحدي قري مركز أبو المطامير، وتم التحفظ به على حوالي 2500 صنف من الأدوية البشرية بمختلف الأشكال من أقراص وكبسولات واشربة وامبولات مختلفة.

وكذلك ضبط أدوية مهربة مجهولة التركيب، وغير مسجلة بعدد 8000 عبوة وتقدر قيمة المضبوطات بحوالي 500 ألف جنية . وجاري اعداد التقرير الفنى والمحضر لعرضه على النيابة

وتأتى هذه الحملة وفقا للخطة التى تقوم بها محافظة البحيرة وأجهزتها التنفيذية والرقابية لمتابعة الأسواق والمحال التجارية والصيدليات للوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات وضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.