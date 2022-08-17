اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 أغسطس 2022 10:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 8000 عبوة أدوية مهربة مجهولة التركيب خلال حملة رقابية بالبحيرة

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 10:02 م
ضبط 8000 عبوة أدوية مهربة مجهولة التركيب خلال حملة رقابية بالبحيرة أدوية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالدیوان العام لمحافظة البحيرة حملة مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة والصيدليات العامة بنطاق مركز ابو المطامير  وذلك بالتنسيق مع  جهاز حماية المستهلك وهيئة الدواء المصرية بالبحيرة وإدارة التموين، والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير.
 
 
أسفرت تلك الحملات عن ضبط محل على هيئة صيدلية يدار بدون ترخيص باحدي قري مركز أبو المطامير، وتم التحفظ به على حوالي 2500 صنف  من الأدوية البشرية بمختلف الأشكال من أقراص وكبسولات واشربة وامبولات مختلفة.
 
 وكذلك ضبط أدوية مهربة مجهولة التركيب، وغير مسجلة بعدد 8000 عبوة  وتقدر قيمة المضبوطات بحوالي 500 ألف جنية . وجاري اعداد التقرير الفنى والمحضر لعرضه على النيابة 
 
وتأتى هذه الحملة وفقا للخطة  التى تقوم بها محافظة  البحيرة وأجهزتها التنفيذية والرقابية لمتابعة الأسواق والمحال التجارية والصيدليات للوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات وضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
 

ضبط أدوية مجهولة

صيدلية بدون ترخيص

ابو المطامير

محافظة البحيرة

صيدليات البحيرة

حملات رقابية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة