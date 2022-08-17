ضبط نصف طن دواجن فاسدة خلال حملة مكبرة بأسواق دمياط.. صور

دمياط - فريق المحافظات

تمكنت إدارة الكب البيطري بدمياط من ضبط كميات من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وذلك عقب تنفيذ حملة مكبرة استهدفت أسواق المحافظة.



وتمكنت الحملة من ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بلغت 660 كجم، وقامت الحملة بتحريز المضبوطات وتحرير المحضر اللازم للواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.



ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب شكري مدير عام الطب البيطري في دمياط، أن هناك تنسيق قوى بين الطب البيطري، وبين مديريتي الصحة والتموين، من أجل تكثيف الرقابة على الأسواق، لافتا إلى وجود عقوبات رادعة في انتظار المخالفين.



وأكد مدير الطب البيطري في دمياط، على استمرار حملات تحصين الناشئة ضد الحمي القلاعية ط، مشددا على أهمية تعاون أصحاب المزارع مع حملات الطب البيطري والإسراع بالنحصين من أجل حماية الماشية من انتشار هذا الفيروس، مشيرا إلى قيام الكب البيطري بتحضير العديد من الحملات التي تجوب كافة قري المحافظة خلال هذه الفترة.





المضبوطات (1)



المضبوطات (2)



جانب من المضبوطات (1)



جانب من المضبوطات (2)



