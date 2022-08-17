اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أغسطس 2022 12:01 م
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ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك وأسماك مدخنة خلال حملة بمراكز ومدن الغربية

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 10:43 ص
ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك وأسماك مدخنة خلال حملة بمراكز ومدن الغربية جانب من الحملة
الغربية - محمد طارق

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شنت مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية، برئاسة الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري، حملة مكبرة، بالتعاون والتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين في الغربية، وذلك لضبط الأسواق ومصادرة اللحوم الغير صالحة للاستهلاك داخل أسواق مراكز ومدن المحافظة، حفاظًا علي صحة المواطنين.
 
وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر بمراكز "المحلة الكبرى، زفتي، السنطة، بسيون" عبارة عن 6.5 كجم لحوم جاموسي ذبح خارج المجازر صالحة للاستهلاك الأدمى، 7 كجم لحوم بقري غير صالحة للاستهلاك الآدمي، 28 كجم كبده رأت اللجنة ضرورة سحب عينات منها، 2.5 كجم لحوم مفروم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
 
كما قامت الحملة بتحرير 2 محضر أسماك مدخنة "رنجة" بإجمالي وزن 500 كجم، لم يتم الجزم بصلاحيتها للاستهلاك الأدمي من عدمه وعليه رأت اللجنة تحريز الكمية المكونة من 100 صندوق زنة الواحد 5 كجم والتوصية بسحب عينات من المضبوطات، ومن ناحية أخري تم المرور علي بعض محلات الهايبر ماركت ومحلات الأغذية ذات الأصل الحيواني، والتأكد من سلامة المعروض منها.
 
وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة المختصه حيال المخالفين.
 
جانب من الحملة (15)
جانب من الحملة 

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

 


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