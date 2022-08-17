اليوم السابع
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ضبط عاطل بحوزته سلاح ناريى فى كفر الشيخ

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 11:02 ص
ضبط عاطل بحوزته سلاح ناريى فى كفر الشيخ حملة أمنية - ارشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة سيدي سالم، من ضبط شاب سبق اتهامه في 15 قضية، وبحوزته سلاح ناري، " فرد خرطوش" وطلقات نارية بقرية القضابي التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ.

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مباحث مركز شرطة سيدي سالم، تفيد بأنه وردت معلومات من عناصر الشرطة السرية، بحيازة عاطل سلاح ناري " فرد خرطوش" بقرية القصابي التابعة لدائرة المركز، ليتم تشكيل فريق بحث من مباحث مركز شرطة سيدي سالم لكشف ملابسات استحواذ العاطل على السلاح، وكذلك تحديد مكان تواجده

عقب تقنين الإجراءات تمكنت  قوة أمنية من ضبط "ح . ح . ع . ر"، عاطل، 24سنة، مقيم بقرية القصابي، التابعة لمركز سيدي سالم، وكان قد سبق اتهامه في 15 قضية بينهم سرقة، وسلاح، ومشاجرة، وتجارة في المواد المخدرة، وبحوزته سلاح ناري، عبارة عن " فرد خرطوش" بالإضافة إلي طلقتين تستخدم لذات السلاح، ليتم القبض عليه واقتياده إلى مركز شرطة سيدي سالم

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 2177 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة سيدي سالم، فيما جرى إخطار جهات التحقيق بمركز سيدي سالم، لمباشرة التحقيقات في الواقعة، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام، علي زمة التحقيقات.

 


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سيدى سالم

اخبار الحوادث

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