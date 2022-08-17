سيدة تتهم أسرة طليقها بالتعدى عليها بالضرب فى الدقهلية

كتب محمود عبد الراضى

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً استغاثة إحدى السيدات لتضررها من أهلية طليقها لقيامهم بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها إثر خلافات عائلية بينهم.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة بلقاس بمديرية أمن الدقهلية من (ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من (والدة وزوجة وشقيقة طليقها) لقيامهم بالتعدى عليها بالسب والضرب بالأيدى وإحداث إصابتها بجروح وكدمات، وذلك حال توجهها لمنزل والدة طليقها لرؤية نجليها والاطمئنان على تواجدهما وعدم قيامهم بتسفيرهم خارج البلاد، كما أضافت بوجود خلافات عائلية بينهم وقضايا منظورة أمام القضاء.

عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المشكو فى حقهم والذين حضروا برفقتهم نجلى الشاكية، وبسؤالهم تبادلوا الاتهام فيما بينهم لذات الخلافات فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.