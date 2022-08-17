سلطات زابوروجيا: قوات كييف تجدد القصف على حاويات النفايات بمحطة الطاقة الذرية

وأضاف عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيا المعين من قبل موسكو، فلاديمير روجوف ـ وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء، أن القذائف الأوكرانية سقطت على بعد أمتار من الحاويات، مضيفا أن قوات كييف استهدفت أيضا بعشرات القذائف الثقيلة وحدات التبريد في المحطة، محذرا من إمكانية تسرب النفايات النووية جراء القصف المستمر من قبل قوات كييف؛ ما سيشكل كارثة خطيرة.

من جهة أخرى، أعلنت السلطات في دونيتسك مقتل اثنين من المدنيين جراء قصف للقوات الأوكرانية لأراضي الإقليم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت السلطات ـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) اليوم، أن القصف الأوكراني تسبب أيضا في إصابة 12 مدنيا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس الثلاثاء اكتشاف أكثر من 50 لغما مضادا للدبابات من طراز EMP F2 فرنسية الصنع وذلك في المواقع التي هجرتها وحدات اللواء الآلي الأوكراني رقم 72 جنوب مدينة أرتيوموفسك في دونيتسك.