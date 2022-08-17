سلطات المطار تحبط محاولة راكبة أجنبية تهريب ماريجوانا وزيوت مخدرة.. صور

كتبت رحاب نبيل

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام من ضبط راكبة أجنبية بحوزتها كمية كبيرة من المخدرات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من كازابلانكا، استوقف هيثم رجب مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر إحدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة، للجنة الجمركية والتي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب او رسوم جمركية، وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمد عبد الحميد مأمور الجمرك تلاحظ له وجود كثافات عضوية داخل الحقائب.

كلف هاني ابو طالب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 مصطفي بحر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويآ، مما أسفر عن ضبط قطعة من نبات الماريجوانا المخدر، قام رضا أبو العزم مدير إدارة الجمرك بمناظرة المضبوطات وجواز سفر الراكبة وتبين له ان الراكبة قادمة ترانزيت إلي أسوان ومعها حقائب اخري فقام بإبلاغ شركة الطيران لإحضار الحقائب.

وكلف كل من مصطفي بحر مأمور الجمرك وهاني ابو طالب مدير الحركة باستكمال التفتيش، مما أسفر عن ضبط 5 عبوات بداخلهم 760 جراما من نبات الماريجوانا المخدر و برطمان زجاجي بداخله 220 جرام من زيت الماريجوانا، و 6 امبول زجاجي بداخلهم زيت الحشيش المخدر بوزن 81 جرام و مطحنة تستخدم في تعاطي المخدرات بها 247 جرام من نبات الماريجوانا، و ميدالية معدنية بداخلها 17 جرام من نبات الماريجوانا، وبرطمان بلاستيك بداخله قطعة حشيش بوزن 8 جرام، و عبوة زجاجية بداخلها زيت الحشيش بوزن 36 جرام و جهازين صغيرين يستخدما في تدخين الزيوت المخدرة.

أمر رضا ابو العزم مدير الادارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 175 لسنة 2022، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبة للنيابة المختصة.