رفع 530 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق البحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة حملة لرفع كافة الإشغالات بالشوارع والطرق للحفاظ على السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أسفرت الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع 530 حالة إشغال طريق مخالف تنوعت ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن:



- 130 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية بدمنهور، و 175 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية بايتاي البارود، و120 حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة الدلنجات، و33 حالة إشغال طريق بالمحمودية و42 حالة وادي النطرون بالإضافة إلى 30 حالة برشيد.



رفع الإشغالات (2)



إزالة الإشغالات (5)