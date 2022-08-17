رئيس التشيك يمرر قانون يقيد تداول البلاستيك أحادى الاستخدام

كتبت: هناء أبو العز

صدق رئيس التشيك ميلوش زيمان، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يحظر إنتاج وبيع أداوت الطعام البلاستيكية أحادية الاستخدام في البلاد.

وذكر راديو "براج الدولي" -في نشرته الإنجليزية- أن الأدوات المحظورة تشمل الأطباق وأدوات تناول الطعام والمشروبات، موضحا أن القانون ينص أيضا على أن يمثل البلاستيك المعاد تدويره ربع مادة تصنيع الزجاجات البلاستكية بحلول عام 2025، وأن ترتفع النسبة إلى 30 % بحلول عام 2030.

ومن جانبها، ذكرت وزارة البيئة التشيكية أنه يجب خفض الاستهلاك السنوي للمنتجات ذات الاستخدام الواحد والبلاستيك بما في ذلك أدوات تقليب المشروبات والأكواب بنحو مليار و770 مليون قطعة.

يشار إلى أن مجلس الشيوخ التشيكي كان قد وافق على مشروع القانون في وقت سابق من الشهر الجاري، وذلك بالتماشي مع سياسة الاتحاد الأوروبي لخفض استخدام أداوت البلاستيك أحادية الاستخدام والتي لها دور في تلويث المحيطات.