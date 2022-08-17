خطة فيس بوك لتأمين انتخابات الكونجرس.. 5 مليارات دولار ومراقبون مستقلون ضمن القائمة

نهال أبو السعود

كشف فيس بوك النقاب عن خطته لمكافحة تضليل الناخبين والتدخل الأجنبى قبل الانتخابات النصفية ‏للكونجرس الأمريكى لعام 2022، والتى تشمل حظر الإعلانات التى تشكك فى شرعية الانتخابات أو تشجع الناس ‏على عدم التصويت.‏

وفقا لفوكس نيوز، قالت الشركة إنها أنفقت 5 مليارات دولار على الأمن العام الماضي وأضافت مئات الموظفين ‏الذين سيكون تركيزهم الوحيد على السلامة والأمن على المنصة.‏

قال نيك كليج، رئيس ميتا للشؤون العالمية فى مدونة، إن الإجراءات المعمول بها لهذا العام ستكون مماثلة ‏للانتخابات الرئاسية لعام 2020، وكتب أن فيس بوك يستثمر باستمرار في أمن الانتخابات عبر الإنترنت - ليس ‏فقط مع اقتراب يوم الانتخابات.‏

وأضاف: "مع كل انتخابات رئيسية في جميع أنحاء العالم - بما في ذلك الانتخابات الوطنية هذا العام في فرنسا ‏والفلبين - ندمج الدروس التي نتعلمها للمساعدة في البقاء في صدارة التهديدات الناشئة ".‏

تعرضت شركة فيس بوك لانتقادات في الماضي من قبل جميع الأطراف بسبب طريقة تعاملها مع الانتخابات - ‏حيث اتهمها البعض بعدم التدخل بشكل كبير والبعض الآخر بفرض رقابة على حرية التعبير.‏

أدلى أيضًا مارك زوكربيرج ، مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي لها ، بشهادته أمام الكونجرس أكثر من مرة حول ‏نزاهة الانتخابات وقضايا أخرى على المنصة ، وقد تعرضت الشركة مؤخرًا لانتقادات لفشلها في وقف المعلومات ‏المضللة أثناء الانتخابات البرازيلية.‏

قال كليج إن الشركة تستخدم عمليات أمنية متقدمة لمحاربة حملات التأثير ، ولديها أيضًا مدققون مستقلون ‏للحقائق ، وتدابير شفافية للإعلان ومحتويات أخرى وإجراءات جديدة للحفاظ على سلامة العاملين في الاستطلاع.‏

وقال: "كما فعلنا في عام 2020 ، لدينا فريق متخصص لمكافحة الانتخابات وتدخل الناخبين مع مساعدة الناس ‏أيضًا في الحصول على معلومات موثوقة حول موعد وكيفية التصويت".‏

واكد إن الشركة أوقفت عشرات الجماعات التي حاولت التدخل في الانتخابات وأزالت ملايين المحتوى المرتبط ‏بالكراهية على مستوى العالم إلى جانب أكثر من 270 جماعة متعصبة للبيض.‏

وقال: "من المحتوى الذي أزلناه ، تم العثور على ما يقرب من 97% منه بواسطة أنظمتنا قبل أن يبلغ شخص ما ‏عن ذلك". "نحن نستثمر أيضًا في الكشف الاستباقي عن التهديدات وتوسيع سياساتنا للمساعدة في معالجة ‏المضايقات المنسقة والتهديدات بالعنف ضد مسؤولي الانتخابات والعاملين في الاقتراع."‏

وأضاف أنه مثلما حدث في عام 2020 ، ستحظر الشركة الإعلانات السياسية الجديدة في الأسبوع الماضي قبل ‏الانتخابات.‏