خطة فيس بوك لتأمين انتخابات الكونجرس.. 5 مليارات دولار ومراقبون مستقلون ضمن القائمة

كشف فيس بوك النقاب عن خطته لمكافحة تضليل الناخبين والتدخل الأجنبى قبل الانتخابات النصفية للكونجرس الأمريكى لعام 2022، والتى تشمل حظر الإعلانات التى تشكك فى شرعية الانتخابات أو تشجع الناس على عدم التصويت.
وفقا لفوكس نيوز، قالت الشركة إنها أنفقت 5 مليارات دولار على الأمن العام الماضي وأضافت مئات الموظفين الذين سيكون تركيزهم الوحيد على السلامة والأمن على المنصة.
قال نيك كليج، رئيس ميتا للشؤون العالمية فى مدونة، إن الإجراءات المعمول بها لهذا العام ستكون مماثلة للانتخابات الرئاسية لعام 2020، وكتب أن فيس بوك يستثمر باستمرار في أمن الانتخابات عبر الإنترنت - ليس فقط مع اقتراب يوم الانتخابات.
وأضاف: "مع كل انتخابات رئيسية في جميع أنحاء العالم - بما في ذلك الانتخابات الوطنية هذا العام في فرنسا والفلبين - ندمج الدروس التي نتعلمها للمساعدة في البقاء في صدارة التهديدات الناشئة ".
تعرضت شركة فيس بوك لانتقادات في الماضي من قبل جميع الأطراف بسبب طريقة تعاملها مع الانتخابات - حيث اتهمها البعض بعدم التدخل بشكل كبير والبعض الآخر بفرض رقابة على حرية التعبير.
أدلى أيضًا مارك زوكربيرج ، مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي لها ، بشهادته أمام الكونجرس أكثر من مرة حول نزاهة الانتخابات وقضايا أخرى على المنصة ، وقد تعرضت الشركة مؤخرًا لانتقادات لفشلها في وقف المعلومات المضللة أثناء الانتخابات البرازيلية.
قال كليج إن الشركة تستخدم عمليات أمنية متقدمة لمحاربة حملات التأثير ، ولديها أيضًا مدققون مستقلون للحقائق ، وتدابير شفافية للإعلان ومحتويات أخرى وإجراءات جديدة للحفاظ على سلامة العاملين في الاستطلاع.
وقال: "كما فعلنا في عام 2020 ، لدينا فريق متخصص لمكافحة الانتخابات وتدخل الناخبين مع مساعدة الناس أيضًا في الحصول على معلومات موثوقة حول موعد وكيفية التصويت".
واكد إن الشركة أوقفت عشرات الجماعات التي حاولت التدخل في الانتخابات وأزالت ملايين المحتوى المرتبط بالكراهية على مستوى العالم إلى جانب أكثر من 270 جماعة متعصبة للبيض.
وقال: "من المحتوى الذي أزلناه ، تم العثور على ما يقرب من 97% منه بواسطة أنظمتنا قبل أن يبلغ شخص ما عن ذلك". "نحن نستثمر أيضًا في الكشف الاستباقي عن التهديدات وتوسيع سياساتنا للمساعدة في معالجة المضايقات المنسقة والتهديدات بالعنف ضد مسؤولي الانتخابات والعاملين في الاقتراع."
وأضاف أنه مثلما حدث في عام 2020 ، ستحظر الشركة الإعلانات السياسية الجديدة في الأسبوع الماضي قبل الانتخابات.
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