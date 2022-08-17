اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أغسطس 2022 10:28 م
أكرم القصاص
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حريق محدود يلتهم شقة سكنية بدمياط دون خسائر بشرية

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 09:11 م
حريق محدود يلتهم شقة سكنية بدمياط دون خسائر بشرية حريق - أرشيفية
فريق المحافظات

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تلقت قوات الأمن بدمياط بلاغا أفاد وقوع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الترعة الشرقاوية التابعة لقسم اول دمياط. 
 
وعلى الفور تحركت قوة أمنية برفقة رجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية. 
 
وروى شهود عيان أن بعض المارة تفاجؤا بتطاير النيران وكذلك تصاعد أدخنة من داخل إحدى الوحدات السكنية المتواجدة بالمنطقة، موضحين أن الحريق جاء بسبب ماس كهربي. 
 
وحررت قوات الأمن المحضر اللازم للواقعة، وإخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأمر. 
 
 

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