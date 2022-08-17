حبس لصوص الهواتف المحمولة من المواطنين بالسيدة زينب 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس 3 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف من المواطنين فى دائرة قسم السيدة زينب.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمول من المواطنين بأسلوب الخطف، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا) بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام (ثلاثة أشخاص) يستقلوا مركبة "توك توك" ، قام أحدهم بخطف هاتفه المحمول ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة الخليفة).

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي رئيس مباحث المديرية أمكن ضبطهم حال استقلالهم مركبة "توك توك" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبحوزتهم (الهاتف المحمول المستولى عليه – عدد 3 سلاح أبيض)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" باستخدام مركبة التوك توك المشار إليها، كما أضافوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.