اليوم السابع
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جارديان: تسريب يكشف وصف ليز تروس للعمال البريطانيين بأنهم يفتقرون للمهارة

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 12:18 م
جارديان: تسريب يكشف وصف ليز تروس للعمال البريطانيين بأنهم يفتقرون للمهارة ليز تروس - وزيرة الخارجية البريطانية
كتبت رباب فتحى

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أطلقت ليز تروس، المرشحة الأوفر حظا لزعامة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا هجومًا وصفته صحيفة "الجارديان" البريطانية بأنه "غريبا" ضد العمال البريطانيين، حيث قالت إنهم بحاجة إلى "المزيد من العمل الجاد" وإنهم يفتقرون إلى "مهارة وتطبيق" المنافسين الأجانب.

 

وفي تسجيل تم تسريبه، خاطرت تروس أيضًا بتحريض سكان لندن ضد بقية البلاد من خلال محاولة شرح الفرق بين العاصمة والمناطق الأخرى في المملكة المتحدة.

 

وأشارت تروس، التي وضعت الوطنية في صميم حملتها على زعامة المحافظين، إلى أن التفاوت كان "جزئيًا عقلية أو موقفًا".

 

وأوضحت الصحيفة أن تروس أدلت بهذه التعليقات عندما كانت السكرتير الأول لوزارة الخزانة البريطانية ، وهو المنصب التي شغلته حتى عام 2019. وفي التسجيل ، أشارت إلى أنه لا يبدو أن هناك رغبة كبيرة في تغيير ثقافة العمل حتى تصبح المملكة المتحدة أكثر ازدهارًا.

 

وتعكس الملاحظات المهينة للغاية مقطعًا مثيرًا للجدل حول كون العمال البريطانيين من بين "أسوأ العاطلين عن العمل في العالم" في كتاب Unchained ، الذي شاركت في تأليفه في عام 2012 عندما كانت عضوة برلمانية جديدة تسعى إلى ترسيخ بصمتها كنائبة جديدة.

 

وفي أول مناظرة تلفزيونية مباشرة حول قيادة حزب المحافظين الشهر الماضي ، زعمت تروس أنها لم تكتب الفصل المسيء وألقت باللوم على زميلها المؤلف دومينيك راب بدلاً من ذلك.

 

وقالت لمقدم البي بي سي: "كتب كل كاتب فصلا مختلفا. كتب دومينيك راب هذا الفصل - إنه يدعم ريشي سوناك ".

 

ادعى راب لاحقًا أن المؤلفين، ومن بينهم أيضًا بريتي باتيل وكواسي كوارتنج ، قد تحملوا "المسئولية الجماعية" عن الكتاب ، مضيفًا: "الأمر متروك لليز لتوضيح سبب تغيير رأيها".

 

وفي التسجيل المسرب ، زعمت تروس أن الكتاب قد "أسيء توصيفه" وقت صدوره قبل عقد من الزمان ، لكنها لم تقدم أي تفاصيل حول كيف شعرت أن المقطع قد تم تحريفه.

 

واعتبرت الصحيفة أن ملاحظات تروس حول إنتاجية العمال خارج لندن يمكن أن تكون ضارة بشكل خاص حيث اضطرت في وقت سابق من هذا الشهر إلى إجراء تغيير جذري في خطط خفض رواتب الخدمة المدنية خارج العاصمة بعد احتجاج غاضب من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين.


ليز تروس

ريشى سوناك

وزيرة الخارجية البريطانية

زعامة حزب المحافظين

رئاسة وزراء بريطانيا



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