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تنسيق المرحلة الثانية.. اليوم إعلان الحدود الدنيا والجدول الزمنى للتسجيل

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 01:00 ص
تنسيق المرحلة الثانية.. اليوم إعلان الحدود الدنيا والجدول الزمنى للتسجيل معامل التنسيق الإلكترونى بالجامعات - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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يعقد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور السيد عطا رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي، اليوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
 
ومن المقرر أن يعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية وفتح موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب المرحلة الثانية بالتنسيق لتسجيل الرغبات، والحدود الدنيا للقبول وذلك على هامش المؤتمر الصحفى.
 
وكان موقع التنسيق الإلكترونى أغلق باب تسجيل وتعديل الرغبات أمام طلاب المرحلة الأولى للتنسيق، فى تمام الساعة السابعة من مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعد أن تم فتح باب التسجيل منذ يوم الخميس 11 أغسطس، حيث انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب شعبة علمى علوم بإجمالى عدد الطلاب 22475.

 


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