تنسيق المرحلة الثانية.. اليوم إعلان الحدود الدنيا والجدول الزمنى للتسجيل

كتب محمد صبحى

يعقد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور السيد عطا رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي، اليوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية وفتح موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب المرحلة الثانية بالتنسيق لتسجيل الرغبات، والحدود الدنيا للقبول وذلك على هامش المؤتمر الصحفى.