تفاصيل الحالة الصحية للمصابين بحادث انقلاب ميكروباص بوصلة أبو سلطان بالإسماعيلية

ينشر اليوم السابع تفاصيل الحالة الصحية لـ 13 مصابا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مصر الإسماعيلية وصلة أبوسلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

وكان 7 أشخاص قد لقوا مصرعهم من أسرة واحدة وأصيب 13 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب الميكروباص الذى يستقلونه في وصلة أبوسلطان على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي دائرة مركز فايد.

وتلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد انقلاب ميكروباص رقم " 9264 ر. ه. ج" مصر على طريق مصر الإسماعيلية وصلة أبوسلطان دائرة مركز فايد بالإسماعيلية .

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، ودفع مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، بـ14سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وأسفر الحادث عن مصرع كلا من "بسمة فاروق السيد" 45 عاما تقيم بهنباي محافظة الشرقية، و"مصطفى السيد سعدة"، 45 عاما، و"أصالة عصام السيد"، 20 عاما تقيم، والطفل "السيد مصطفى السيد"، 10 أعوام و"محمد فاروق السيد"، 42 عاما، و"عصام فاروق السيد" 50 عاما، و"ريم صلاح السيد" 22 عاما، وجميعهم مقيمين ببنهباي محاقطة الشرقية، وتم نقلهم إلى مشرحة فايد.

كما أصيب كلا من الطفل "زين محمود مصطفي" 4 سنوات يقيم في بهنباي محافظة الشرقية وأصيب بتوقف في عضلة القلب والتنفس وتم عمل إنعاش قلبي رئوي أثناء النقل للمستشفى واستعاد النبض والتنفس، والاء عصام فاروق 28 عام وأصيبت باشتباه كسر بالعمود الفقرى وكسر مضاعف بالساق اليسرى واشتباة نزيف بالبطن، ومني سعيد السيد 34عام وأصيبت باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم، والطفلة نورهان عصام فاروق 13عام باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد صلاح السيد 25عام باشتباه كسر بالعمود الفقرى واشتباه كسر بالكاحل الأيمن واشتباه نزيف داخلي بالبطن، والطفل عصام محمد فاروق 11عام وأصيب باشتباه كسر بالفقرات العنقية والعمود الفقري واشتباه نزيف داخلي بالبطن والرأس، والطفلة رؤى أحمد مصطفى 8 أعوام وأصيبت باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم، وأروى عصام فاروق 17عام وأصيبت بجرح قطعي 4 سم بالرأس وكدمات بالصدر والظهر، وأحمد محمد فاروق 15عام وأصيب بكدمات وسحجات بالجسم، وأسماء يحيى عبد الحميد 40عام وأصيبت بجرح قطعي 3سم بالجبهة وكدمة بالصدر، والطفلة جناهشام محمد 10 أعوام وأصيبت بكدمات وسحجات بالجسم، والطفلة جنا شريف الشحات 12عام وأصيبت بنزيف من الأنف والفم واشتباه كسر بقاع الجمجمة واشتباه كسر بالفخد الأيمن، والطفل محمد شريف الشحات 10 أعوام وأصيب بغيبوبة واشتباة نزيف بالرأس وكدمات وسحجات بالجسم.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المجمع الطبى بالإسماعيلية التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المعنية لتتولى التحقيق.