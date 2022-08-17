اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أغسطس 2022 11:55 ص
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"تعليم الغربية": تلقى تظلمات الشهادة الإعدادية الدور الثانى الأحد ولمدة أسبوع

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 11:51 ص
"تعليم الغربية": تلقى تظلمات الشهادة الإعدادية الدور الثانى الأحد ولمدة أسبوع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية محمد طارق

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أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الغربية، اليوم الأربعاء، فتح باب تلقي وقبول طلبات تظلمات الطلاب وأولياء أمورهم على نتائج امتحانات الدور الثاني في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، بداية من يوم الأحد القادم 8/21 ولمدة أسبوع.

 
وأشارت مديرية التربية والتعليم بالغربية، في بيان رسمي لها إلى أن إجراءات التظلمات، تتضمن تقدم ولي أمر الطالب، بطلب وسداد الرسوم الخاصة بواقع 35 جنيها لكل مادة، وذلك بالمكان المخصص بمدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات بشارع عثمان محمد، من الساعة التاسعة صباحا وحتي الواحدة ظهرًا.

 


الشهادة الاعدادية

الشهادة الاعدادية الدور الثاني

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