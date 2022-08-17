"تعليم الغربية": تلقى تظلمات الشهادة الإعدادية الدور الثانى الأحد ولمدة أسبوع

الغربية محمد طارق

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الغربية، اليوم الأربعاء، فتح باب تلقي وقبول طلبات تظلمات الطلاب وأولياء أمورهم على نتائج امتحانات الدور الثاني في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، بداية من يوم الأحد القادم 8/21 ولمدة أسبوع.