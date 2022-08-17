تعشق الرسم وتتنفس فن.. "سلمى" ترسم من 9 سنين وبتحلم توصل للعالمية..صور

كتب - عبد الله صلاح

"بعشق الرسم وبتنفس فن".. هكذا عبرت الفنانة الشابة سلمى طارق السيد التى تبلغ من العمر 17 سنة، عن موهبتها فى مجال الرسم والتى بدأتها فى سن مبكرة ثم برعت فى مجالات الرسم المختلفة، مؤكدة أنها ستواصل المشوار حتى تصل لأعلى درجات الفن وتصبح رسامة عالمية مشهورة.

تحدثت الفنانة الشابة سلمى طارق، لـ"اليوم السابع"، عن موهبتها فى الرسم قائلة: "أنا برسم وأنا عندى 9 سنين، وبدأت اشغتل من سنة وكان عندى 16 سنة، وعملت بورتريهات ومن كثرة إعجاب الكثير بها بدأت أعمالى تنتشر بسرعة فى محافظات كتير فى مصر، وأصبح هناك الكثير من يدعمنى حتى بعضهم أشخاص لا تربطنى بيهم علاقة قوية".

وأشارت إلى أنها تعلمت أكتر من نوع فى مجال الرسم، وتحاول كل فترة تعلم أشياء جديدة من خلال دورات تدريبية لتنمية المهارات، مضيفة أنها من هنا بدأت ترسم على "الجرابات" و"البناطيل" و"الجواكت"، وكانت تجربة مختلفة وجميلة "على حد وصفها".

وأوضحت "سلمى"، أنها شاركت بالمعرض السنوى المجانى على مستوى العالم العربى تحت رعاية إحدى المؤسسات و تم تكريمها من خلال المعرض، مشيرة إلى أنها تعلمت مؤخرا الرسم الكاركتير والرسم التجريدى وكانت بداية لرسم لوحات كتير بالألوان الأكليريك، وشاركت بها فى مسابقات كتير وبأكثر من كيان ووصلت لمستوى عالى فى وقت قصير، موضحة أنها تستخدم الرسم بالرصاص والجاف و الفحم الأسود و الأبيض و خامات أخرى مثل القهوة و الشاى والشوكولاتة، وترسم معظم المشاهير فى المجالات المتعددة.

وعلقت الفنانة الشابة، قائلة: "الرسم بالنسبالى هواية وموهبة بس اشتغلت على نفسى وطورتها"، لافتة إلى أنها تتلقى دعما خاصا وكبيرا من والدها ووالدتها وأصدقائها أيضا، وقالت، إنها ترسم بورتريهات ديجيتال، وتقدمها هدية لأصدقائها وأقاربها ومن يطلب منها المساعدة من غير المقتدرين برسومات مجانية.