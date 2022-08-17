تعرف على الأنشطة الاقتصادية التى حققت ارتفاعا فى نشاطها مايو الماضى.. إنفوجراف

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصـاء الرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر مايو 2022، حيث رصد البيانات الأولية الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعا وانخفاضا خلال تلك الفترة.



الرقم القياسي للصناعات التحويلية

ونشر جهاز الإحصاء بالإنفو جراف توزيع الأنشطة الاقتصادية المرتفعة والمنخفضة وأسبابها وفقا لما يلي:

سجل الرقم القياسي لصناعة المشروبات 342.18 خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بشهر ابريل الماضي، حيث بلغ 262.81 بارتفاع قدره 30.20٪ وذلك لزيادة الإنتاج في موسم الصيف.



صناعة المشروبات

بلغ الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية 151.66 في شهر مايو الماضي، مقارنة بشهر ابريل الماضي، حيث بلغ 146.87 بارتفاع نسبته 3.26٪، وذلك وفقا لاحتياجات السوق.



صناعة المنتجات الغذائية

بلغ الرقم القياسي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 104.46 خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بشهر ابريل السابق له حيث بلغ 107.22 بنسبة انخفاض بلغت 2.57٪ وذلك لتوافر المخزون.

وبلغ الرقم القياسي لصناعة منتجات المطاط واللدائن 79.21 خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بشهر ابريل السابق له، حيث بلغ 85.48 بانخفاض بلغ 7.34٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وإجمالا بلغ الرقم القياسي للصناعـات التحويلية والاستخراجية "بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية" 113.27 خلال شهر مايو 2022 "أولي" مقابل 109.01خلال شهر ابريل 2022 "نهائي" بنسبة ارتفاع قدرها 3.91٪.