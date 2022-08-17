تحرير 47 محضرا تموينيا وضبط 20 مخبزا لبيعهم خبز مخالف للمواصفات بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين بالبحيرة حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمة إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 20 مخبز بمراكز الرحمانية وادكو والدلنجات لبيعهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات، وكذلك تحرير محاضر عدم نظافة أدوات العجين والتوقف عن الإنتاج بدون عذر قهرى.

كما أسفرت الحملات عن ضبط كميات من السلع الغذائية المجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية وكذلك تحرير 47 محضر تموين متنوع وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية .

من جانبه أكد المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بكافة مراكز المحافظة، مشددا على أهمية التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه .