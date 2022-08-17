تجهيز جراج للسيارات بمبنى محافظة المنوفية.. ورئيس الحى تتفقد الأعمال

تفقدت هناء عقيله رئيس حي غرب مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وياسر سالم نائب رئيس الحي أعمال تجهيز جراج للسيارات بمبني المحافظة لتوسعة الشارع .

وأكدت عقيلة أن هذا من أجل تحقيق السيوله المروريه بالمنطقه وتخفيف الاختناق المروري نظرا لكثرة المترددين لتلقي الخدمات المتنوعه بالمنطقه ولاعاده المظهر الحضاري لوسط المدينه من خلال توفير أماكن بديله لانتظار السيارات.

كما تابعت رئيسة الحي أعمال التطوير بشوارع خلف مدرسة المساعي العسكرية الثانوية للبنين، حيث تم تركيب بلاعات المطر وبلدورات الأرصفة وفرد طبقة السن استعدادا لأعمال الرصف في إطار خطة المحافظة لتطوير المدينة والارتقاء بالمستوي الحضاري والجمالي.