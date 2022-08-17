اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 أغسطس 2022 02:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى بنسبة 35.8% خلال مايو 2022

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 02:11 م
انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى بنسبة 35.8% خلال مايو 2022 جهاز الإحصاء
كتب مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الأربعاء، النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية مايو 2022 وقد بـلغت قيـمة العجـز فى الميـزان التجـارى 2.61 مليــار دولار خـــلال شهر مايو  2022 مقابل 4.06 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة إنخفاض قدره  35.8 ٪.
 
ومن أهم المؤشرات ارتفعت قيمـة الصــادرات بنسبـة  18.3٪ حيـث بلغـت  4.01  مليــار دولار خـلال شهــر مايو  2022 مقابل 3.39 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق، ويرجــع ذلك إلى إرتفاع قيمـة صــادرات بعض السلع وأهــمها: ( منتجات البترول والغاز الطبيعى والمسال  بنسبة 44.1 ٪، بترول خام بنسبة  30.7٪، اسمدة  بنسبة 33.9 ٪ ، ملابس جاهزة بنسبـة  48.1 ٪).  
 
وانخفضــت  قيمة صادرات بعض السلع خــلال شهر مايــــو 2022  مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (فواكه طازجه  بنسبة  23.5٪ ، عجائن ومحضرات غذائيه  بنسبة 13.7٪، منتجات مسطحه بالدرفله من حديد أو صلب بنسبة  1.0 ٪، أدوية ومحضرات صيدله  بنسبة  10.3٪).
 
وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 11.1٪ حيث بلغت 6.62 مليار دولار خـلال شهر مايو  2022  مقابـــل  7.45 مليار  دولار لنفس الشهر من  العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات  بعض السلــع وأهمهـا بترول خام بنسبــة 9.2٪، منتجات البترول بنسبة 24.2٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبــة  18.0٪، أدوية ومحضرات صيدله بنسبة  17.4٪)، بينما ارتفعت  قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مايو 2022 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهــا: ( مــواد أوليه من حديد)

الإحصاء

جهاز الاحصاء

صادرات

الواردات

الميزان التجاري

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة