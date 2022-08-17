المفوضية الأوروبية توافق على خطة بلغارية لدعم المُتضررين من أزمة أوكرانية

كتبت: هناء أبو العز

وافقت المفوضية الأوروبية على خطة بلغارية بقيمة 218 مليون يورو؛ لدعم المنتجين الزراعيين الأساسيين في سياق تداعيات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك بموجب إطار مساعدات الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية مارجريت فيستاجر، والمسئولة عن سياسة المنافسة - في بيان نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء: لقد تضرر القطاع الزراعي بشكل خاص من ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المدخلات الأخرى بسبب الأزمة الأوكرانية والعقوبات ضد روسيا، وهذه الخطة التي تبلغ قيمتها 218 مليون يورو ستمكن بلغاريا من دعم المزارعين المتضررين من الأزمة الجيوسياسية الحالية.. ونحن بينما نواصل الوقوف مع أوكرانيا وشعبها، نستمر في الوقت نفسه في العمل مع الدول الأعضاء لضمان إمكانية وضع تدابير الدعم الوطني في الوقت المناسب وبطريقة منسقة وفعالة، مع حماية تكافؤ الفرص في السوق الموحدة.

وكانت بلغاريا قد أخطرت المفوضية بخطتها لدعم قطاع الإنتاج الزراعي، وبموجب ذلك، ستكون المساعدة متاحة أمام الشركات من جميع الأحجام النشطة في قطاع الإنتاج الزراعي الأولي، والتي تأثرت بارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة والمواد الخام الأخرى، بسبب الأزمة الجيوسياسية الحالية والعقوبات المرتبطة بها، وبموجب هذا النظام، سيحق للمستفيدين المؤهلين الحصول على مبالغ محدودة من المساعدات في شكل منح مباشرة، كما سيتم احتساب مبلغ المساعدة لكل مستفيد على أساس عدد الهكتارات من الأراضي الزراعية.