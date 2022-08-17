المشرف على مكتب التنسيق: المستقبل فى المرحلة المقبلة للكليات التكنولوجية

كتب أحمد عرفة

أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على مكتب التنسيق، أن شروط التقدم لتنسيق الجامعات فى المرحلة الأولى هي نفس شروط المرحلة الثانية.

وأضاف المشرف على مكتب التنسيق، خلال برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة النهار، أن الكليات التى اكتملت أعدادها لن تظهر لطلاب المرحلة الثانية، موضحا أن على الطالب فى المرحلة الثانية أن يركز مجهوده على الكليات المتاح لها مكان، مؤكدًأ أن هناك كليات شاغرة لطلاب علمى العلوم والرياضة والأدبى.

وأوضح المشرف على مكتب التنسيق، أن العديد من الكليات متاحة أمام الطلاب المتقدمين للمرحلة الثانية للتنسيق، مشيرا إلى أن المستقبل في المرحلة المقبلة للكليات التكنولوجية ونحدد الأعداد وفقا لاحتياجات كل كلية .