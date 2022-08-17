المؤبد لنجار الشرقية المتهم بقتل شقيقه الأكبر لخلافات على فاتورة المياه

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، سائقا بالسجن المؤبد وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وذلك لإدانته بقتل شقيقه الأكبر لخلافات بينهما على دفع فاتورة مياه.



صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور، ومحمد حسنى بشرى،و محمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.



تعود أحداث القضية رقم 19328 لسنة 2022 جنايات منيا القمح، ليوم 4 يونيو، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد وليد العطار، مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بورود إشارة مستشفى منيا القمح المركزى بوصول"صالح م ج" 37 عاما سائق مقيم دائرة مركز منيا القمح جثة هامدة، إثر إصابته بطلق نارى وتم التحفظ علي الجثمان بمشرحة مستشفي منيا القمح، التى أمرت بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة والأداة المستخدمة.



وتبين من التحريات قيام "سعيد م ج" 33 عاما نجار، بقتل شقيقه، وذلك على إثر وجود خلافات بينهما دامت لمدة قاربت العامين، لكونهما قاطنى ذات العقار، ويوم الحادث نشبت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات مالية على دفع فاتورة مياه المنزل المشترك بينهما.



عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة وإحالته للنيابة العامة التى قررت إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.