القوات الجوية لحلفاء الناتو تجري تدريبات طيران مشتركة فوق بلغاريا

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بدأت فرق القوات الجوية البلغارية (باف) في أداء مهام تدريبية جوية في إطار عملية التدريب المشتركة "ثراسيان فيبر - 2022" التي يشارك بها قوات الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلنطي (ناتو) وتستغرق أسبوعين.



ذكر بيان للمكتب الصحفي لحلف الناتو أن عملية ثراسيان، التي بدأت في 8 أغسطس الجاري وتستمر حتى 19 أغسطس، تشارك فيها قوات جوية من اليونان وكندا ورومانيا والولايات المتحدة في المجال الجوي البلغاري.



وأضاف أن الفرق تنفذ المهام الخاصة بمجالي الطيران والدفاع الجوي، والتي ستزداد تعقيدًا مع تقدم التدريبات التي تستهدف بشكل رئيسي إعداد القوات للمشاركة في عمليات حلف الناتو.



وتشارك الدول الحليفة لبلغاريا بطائرات من طراز (إف-16) و(إف-18) و (ميج-29) و(سو-25)، بالإضافة إلى طائرات الهليكوبتر (إيه إس-532 كوجار).



يذكر أن القوات البلغارية تجري التدريب المشترك "ثراسيان فيبر" سنويًا منذ عام 2010 فوق المجال الجوي البلغاري، والذي يوفر فرصًا للقوات الجوية للدول المختلفة المشاركة فيها لإجراء تجربة غنية في ظروف التفاعل الحقيقي، كما يهدف إلى تحسين قدرتها على العمل معًا في العمليات الجوية العسكرية بجانب أنه يعتبر فرصة جيدة للقوات الجوية لدول الحلفاء لصقل مهاراتهم وسط بيئة دولية متعددة الجنسيات.