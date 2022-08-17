الصيادية..أكله من مئات السنين يصنعها باحترافية أهالى عروس المتوسط.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

تشتهر محافظة الإسكندرية بعدد من الاكلات المميزه ، منها الصيادية والتى تطلق على الازر والشوربه بالسمك ، فهى أكله إسكندرانى خالصه لها طريقة خاصة، حاولت عدد من المحافظات وضع طرق أخرى لها وإضاافة مكونات أخرى الطريقة الاصلية ولكن تظل الصيادية مميزه من صنع أهالى الإسكندرية.



أجرى " اليوم السابع" جولة فى سوق أبوقير من أشهر الاسواق لبيع السمك واقدمها ويوجد فيها افضل الشيفات والطهاه للاسماك البحرية وأجودها الطرق القديمة التى تربى عليها أهالى الإسكندرية



ويقول الشيف "ابو عبده" وهو اشهر شيف لطهى الاسماك بالإسكندرية إن الصيادية أشهر أكله فى عروس البحر المتوسط مكوناتها بسيطه ومن الممكن طهى منها سمك وشوربه صيادية وارز صيادية .



وأضاف أن مكوناتها : بصل وملح وكمون فقط وفى اقل من 10دقائق يتم طهى الارز وفى حالة استخدام الصيادية شوربه يتم اضافة شوربه السمك ، وهى اكله تعلمها من صغره كان يطهيها الاهالى قديما وتعتبر الاكلة المقدسة للاسكندرانية.



وأشار إلى أن عدد من المحافظات حاولت التجويد فيها بإدخال الصلصلة والطماطم للصيادية والخضره ولكن تظل الصيادية السكندرانى هى الاصل فى الطهى ويعشقها كل إسكندرانى.





أكلات الإسكندرية



أكلات الإسكندرية



الصيادية



الصيادية



الصيادية أشهر أكلات الإسكندرية



جانب من طريقة العمل



جانب من طريقة العمل



طريقة عمل الصيادية



