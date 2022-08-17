اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أغسطس 2022 01:12 م
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السعودية تحذر مواطنيها: أمطار رعدية كثيفة حتى الأحد

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 12:48 م
السعودية تحذر مواطنيها: أمطار رعدية كثيفة حتى الأحد أمطار - أرشيفية
إيمان حنا

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دعت المديرية العامة للدفاع المدنى بالمملكة العربية السعودية إلى توخى الحيطة والحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق السعودية، وذلك ابتداءً اليوم الأربعاء حتى يوم الأحد القادم. وفق صحيفة "عكاظ".

وأوضحت المديرية، أنه ستتأثر مناطق عسير والباحة ونجران وجازان ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وتبوك بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، كما قد تتأثر أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية بأمطار متوسطة في مجملها قد تصل إلى غزيرة.

وأهابت المديرية، بتوخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن السدود وأماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.

 


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