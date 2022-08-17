"الزراعة" تسهل إجراءات سفر الهجن المصرية للسعودية للمشاركة بمهرجان ولى العهد

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن وزارة الزراعة قامت بتسهيل سفر الهجن المصرى إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في مهرجان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لسباقات الهجن المزمع انطلاقه يوم 24 اغسطس القادم حتي 3 سبتمبر بمشاركة دول الخليج العربي والأردن والسودان وتشارك مصر بـ30 جملا من أقوى السلالات المصرية تم اختيارها والإشراف على سفرها بواسطة الاتحاد المصرى للهجن.

وأعرب وزير الزراعة عن تفائله بفوز الهجن المصرية وحصولها على مراكز متقدمة في بطولة ولي العهد بالطائف، وكرست وزارة الزراعة إمكانياتها في تذليل كل الصعاب أمام البعثة لتسهيل مأموريتها في المعابر ذهابا وعوده وإجراءات السفر لتوفير سبل الراحة للبعثة.