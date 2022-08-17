"الزراعة التونسية": تسجيل حالات إصابة بمرض النزف الوبائي لدى الأبقار

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أعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية والصيد البحري التونسية تسجيل بعض حالات الإصابة لدى الأبقار بمرض النزف الوبائي (EHD) خلال شهر أغسطس الجاري، والذي تتشابه أعراضه مع أعراض مرض اللسان الأزرق.



وأوضحت الوزارة ، في بيان اليوم الأربعاء، أن "النزف الوبائي" ظهر لأول مرة في تونس والمغرب العربي سنة 2006 ، حيث يتسبب في نزيف داخلي للحيوان .. مشيرة إلى أنه مرض حيواني ينتقل عبر حشرات من نوع كوليكويدس culicoides التي تتكاثر بتوفر عوامل مناخية (رطوبة وحرارة مرتفعة) ولا ينتقل إلى الإنسان.



ودعت الوزارة المربين إلى الوقاية وحماية حيواناتهم من الأمراض المنقولة عبر الحشرات بتطبيق بعض التعليمات التي أوردتها في بيانها.