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الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا بتعيين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 10:53 ص
الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا بتعيين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية الرئيس السيسى
كتب - محمد الجالى

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتعيين طارق عامر مستشاراً لرئيس الجمهورية.


السيسى

الرئيس السيسى

طارق عامر

مستشار الرئيس



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