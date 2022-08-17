الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا بتعيين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتعيين طارق عامر مستشاراً لرئيس الجمهورية.
الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا بتعيين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهوريةالأربعاء، 17 أغسطس 2022 10:53 ص
الرئيس السيسى
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