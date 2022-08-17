اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أغسطس 2022 11:58 م
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الداخلية تضبط قطع فخارية أثرية نقب عنها لصوص في القاهرة

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 10:38 م
الداخلية تضبط قطع فخارية أثرية نقب عنها لصوص في القاهرة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط 9 أشخاص بالغربية لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم التنقيب عن الآثار.
 
أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الغربية) بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهداف مسكنه، وأمكن ضبطه وبصحبته (8 أشخاص) حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار، والعثور على (حفرة بعمق 7 متر تقريباً – الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر – مجموعة من الأحجار وبقايا أجزاء أوانى فخارية يُشتبه فى آثريتها)، وبمواجهتهم إعترفوا بالحفر خلسة بمسكن المذكور بقصد البحث والتنقيب عن الأثار، وأن القطع المضبوطة ناتجة عن أعمال الحفر فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

اثار

الداخلية

حوادث

التنقيب عن الاثار



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