"التعليم" تختتم فعاليات مسابقة حملة "إبدأ مستقبلك" للمرحلة الإعدادية

كتب محمود طه حسين

اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، فعاليات ختام المعسكر الصيفي، الذى ينظمه مشروع رواد 2030؛ وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لطلبة حملة "إبدأ مستقبلك" المرحلة الإعدادية، والتى عقدت فى الفترة من 14 إلى 17 أغسطس الجارى بمحافظة الإسكندرية، بهدف نشر فكر ومفاهيم ريادة الأعمال بين طلبة المدارس بالمرحلة الإعدادية.

وأوضحت الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي، إن هذا المشروع يعد سابقة من نوعه وأن الطلاب قدموا مجموعة من المشروعات المفيدة، علمًا بأن لجنة التحكيم مشتركة بين الوزارتين ومجموعة من الخبراء ومن أهداف المسابقة أن تكون محققة لأهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشروع ينظم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والمسابقة لتقييم أفضل المشروعات التى تقدم بها الطلبة فى المعسكر الصيفي، موضحة أن كل المشروعات التى تقدمت للمسابقة أفكارها مبتكرة، وهى نتاج المعسكر الصيفى والدورات التدريبية عن الابتكار وريادة الأعمال، والتى قدمها عدد من الخبراء فى هذا المجال للطلبة خلال المعسكر.

يذكر أن الهدف من المعسكر هو الحفاظ على استدامة المشروعات والأفكار لدى الطلبة وتشجيعهم وتحفيزهم على خلق أفكار ابتكارية ومشروعات عن طريق تزويدهم بالمهارات الريادية اللازمة لتطوير مشروعاتهم التى تعمل على خلق فرص عمل فى المستقبل، بالإضافة إلى مهارات تطوير الشخصية، وإعداد الطالب ليصبح رائد أعمال فى المستقبل، ويستهدف المعسكر طلبة المرحلة الإعدادية ويضم نحو 70 طالبا وطالبة من مختلف محافظات مصر.