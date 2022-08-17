البورصة تغرم شركة أسمنت سيناء 10 آلاف جنيه لمخالفة قواعد القيد

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالي على شركة أسمنت سيناء بقيمة 10 آلاف جنيه، وذلك في ضوء مخالفة الشركة لأحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية فيما يخص ارسال القوائم المالية ربع السنوية الصادرة من مجلس إدارة الشركة، على أن يتم إعادة عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة.

كما قررت اللجنة، التنبيه على 7 شركات وهم جهينة للصناعات الغذائية، القلعة للاستشارات المالية، جلاكسو سميثكلاين، حديد عز، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، رواد السياحة، أكتوبر فارما، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلًا.

وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.

على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة.