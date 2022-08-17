الإنقاذ النهرى بالقليوبية يكثف جهوده لانتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا بمياه النيل

القليوبية إبراهيم سالم

تكثف قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، من جهودها لانتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا بمياه الرياح التوفيقى بمنطقة برشوم المحطة دائرة مركز شرطة طوخ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مديرأمن القليوبية إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بغرق شاب يدعى "ا خ"، 37 سنة، مقيم أجهور الكبرى دائرة المركز، بمياه الرياح التوفيقى بمنطقة برشوم المحطة.

علي الفور جرى إخطار قوات الإنقاذ النهرى التي انتقلت لمكان الحادث، رفقة المقدم محمد فتحى رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، وتكثف جهودها لسرعة انتشال الجثمان، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.