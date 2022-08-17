الإعدام للمتهم بقتل لواء بالمعاش وزوجته لسرقتهما فى مطروح

قضت محكمة جنايات مطروح، الدائرة الأولى برئاسة المستشار عزت كامل مصطفى رئيس المحكمة ،وعضوية الدكتور المستشار أيمن أحمد رمضان، والمستشار ياسر يوسف ،وسكرتير المحكمة محمود بلال ، بالإعدام للمتهم " أ. م. س. " لاتهامه في قتل "ف.م .ج" وزوجته لسرقتهما.
تعود أحداث الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، إخطارا يفيد بالعثور علي جثتي المجني عليه وزوجته داخل الفيلا محل سكنهما بمحافظة مطروح .
كشفت التحقيقات، بلاغا من حارس الفيلا الكائنة بمنطقة السنوسية بمدينة مرسى مطروح، بأن باب الفيلا مفتوحا فدخل مسرعا ليجد المسن في العقد الثامن من عمره يدعى "ف .م .ج" لواء بالمعاش وزوجته جثتين هامدتين، وعلى الفور أبلغ الأجهزة الأمنية.
على الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي بمديرية أمن مطروح، لكشف ملابسات الحادث، وتبين من مراجعة الكاميرات ،التي أظهرت دخول المتهم " ا.م.س " إلى الفيلا بغرض السرقة، فتم إلقاء القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة ، وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات مطروح ،التي أحالت أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه بعد أخذ الآراء ، أصدرت حكمها المتقدم على المتهم بالاعدام .
الإعدام للمتهم بقتل لواء بالمعاش وزوجته لسرقتهما فى مطروحالأربعاء، 17 أغسطس 2022 11:15 ص
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قضت محكمة جنايات مطروح، الدائرة الأولى برئاسة المستشار عزت كامل مصطفى رئيس المحكمة ،وعضوية الدكتور المستشار أيمن أحمد رمضان، والمستشار ياسر يوسف ،وسكرتير المحكمة محمود بلال ، بالإعدام للمتهم " أ. م. س. " لاتهامه في قتل "ف.م .ج" وزوجته لسرقتهما.
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