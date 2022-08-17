اليوم السابع
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الأزهر يكرم الفائزين فى مسابقتى "المعلمة القدوة" و"الأزهرى الصغير"

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 04:54 م
الأزهر يكرم الفائزين فى مسابقتى "المعلمة القدوة" و"الأزهرى الصغير" حفل قطاع المعاهد الأزهرية
كتب لؤى على

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نظم قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الأربعاء، حفلًا لتكريم الفائزين في مسابقتي" المعلمة القدوة" و"الأزهري الصغير" لعام ٢٠٢٢م، وذلك بحضور الدكتور سلامة داوود، القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أيمن عبد الغني، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، ولفيف من قيادات وعلماء الأزهر الشريف.

 

وحرصت قيادات الأزهر على المشاركة في الاحتفالية لتهنئة وتكريم الفائزين، حيث فازت بالمركز الأول في مسابقة "الأزهري الصغير" الطالبة، سما سواح حسانين، من منطقة القاهرة الأزهرية، وفازت بالمركز الأول مكرر الطالبة رزان عصام، من منطقة الإسماعيلية الأزهرية، وحصل على المركز الثاني الطالب الحسن الصديق أبو جنبه، من منطقة دمياط الأزهرية ، وبالمركز الثالث الطالبة حفصة حلمي بسيوني، من منطقة كفر الشيخ الأزهرية.

 

كما تم تكريم المعلمات الحاصلات على المراكز الأولى في مسابقة"المعلمة القدوة"، وهن؛ أ.سامية خلف إبراهيم، من منطقة الشرقية، أ.ندى أحمد المنصوري، من منطقة الدقهلية، و أ.ألاء عبد الوهاب أحمد، من منطقة القاهرة، وأ.أمنية أسامة محمد، من منطقة البحر الأحمر، و أ.نهلة محمود الشافعي ، من منطقة الجيزة ، و أ.إيمان علي محمود الجنيدي، من منطقة الإسماعيلية، و أ.شيماء محمد عبد العزيز، من منطقة الغربية ، و أ.إيمان محمد السيد، من منطقة كفر الشيخ، و أ.شيماء أحمد عبد الرحمن، من منطقة الإسكندرية، و أ.هناء محمد أبو النجاه، من منطقة البحيرة، وأ.أسماء سعيد جمعة، من منطقة شمال سيناء.

 

وتهدف مسابقة "المعلمة القدوة" إلى تحفيز المعلمات وغرس روح التنافس في نفوسهن وتكريمهن على ‏ما ‏يقمن به من جهد مع الأطفال؛ فالمعلمة هي الأم الثانية للطفل، كما تهدف مسابقة "الأزهري الصغير" ‏إلى تحفيز الأطفال على المذاكرة وحفظ كتاب الله وتلاوته والمداومة على حفظه.


قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

المعلمة القدوة

الازهرى الصغير



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