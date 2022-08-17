الأرصاد: طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار اليوم، مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، ليكون الإحساس بالطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد نشاطا للرياح أحيانا على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 37 والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة والصغرى 24، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 29.