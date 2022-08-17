

ففي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2633 إصابة جديدة بفيروس كورونا و49 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و838 ألفا و62 إصابة والوفيات إلى 61 ألفا و127 حالة.



وفي إندونيسيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 آلاف و 869 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و25 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و292 ألفا و231 إصابة والوفيات إلى 157 ألفا و277 حالة.



وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2983 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتين وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 11 مليون و370 ألف و 462 إصابة والوفيات إلى 43 ألفا و100 حالة وفاة.



وفي مالطا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 113 ألفا و585 إصابة والوفيات إلى 797 حالة وفاة.



وفي أفغانستان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 189 ألفا و 477 إصابة والوفيات إلى 7 آلاف و 759 حالة وفاة.



سجلت كينيا 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 337 ألفًا و 966 حالة إصابة والوفيات إلى 5673 حالة وفاة.



وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 6 آلاف و589 إصابة جديدة و14 وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى مليونين و 219 ألفا و291 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 16 ألف حالة و 481 فاة.



وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 57 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و109 آلاف و 577 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 8529 وفاة.



وسجلت نيبال 399 إصابة ووفاة حالة واحدة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 993 ألفا و858 إصابة والوفيات إلى 11 ألفا و990 حالة.



وفي أذربيجان سجلت السلطات الصحية 110 إصابات و4 حالات وفاة حيث بلغت حصيلة الإصابات 805 آلاف و 213 إصابة والوفيات إلى 9777 حالة .



وفي سويسرا، سجلت السلطات الصحية 2097 إصابة جديدة وارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 3 ملايين و993 ألفا و681 إصابة مؤكدة، بينما استقرت حصيلة حالات الوفاة عند 14 ألفا و121 حالة.



وفي هولندا، سجلت السلطات الصحية 1915 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 8 ملايين و368 ألفا و482 إصابة مؤكدة، كما سجلت 9 حالات وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 22 ألفا و555 حالة وفاة.



وفي ايسلندا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 106 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 203 ألفا و814 حالة، ويستقر إجمالي الوفيات عند 179 حالة.



وفي الدنمارك، سجلت السلطات الصحية 1356 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 3 ملايين و80 ألفا و931 إصابة مؤكدة، وبلغت حصيلة الوفيات 6 ألاف و826 حالة وفاة.



وفي إيطاليا، سجلت السلطات الصحية 8 آلاف و944 إصابة و 70 حالة وفاة. وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 21 مليونا و518 ألفا و365 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 174 ألفا و172 حالة وفاة.



وفي اليونان، أعلنت الهيئة الوطنية للصحة العامة تسجيل 73 ألفا و710 إصابة جديدة و73 حالة وفاة خلال الاسبوع الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 4 ملايين و654 ألفا و737 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 32 ألفا و28 حالة وفاة.



وفي البرتغال، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 19 ألفا و643 حالة إصابة و62 حالة وفاة جراء كوفيد-19 خلال الأسبوع الماضي.



وتراجعت بشكل كبير أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" في تونس خلال الفترة من 8 إلى 14 أغسطس الجاري، حيث تم تسجيل ألف و894 إصابة، فيما سجل الأسبوع الأول من نفس الشهر 4 آلاف و581 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة التونسية، في إحصائيات أصادرتها الثلاثاء، أن عدد الوفيات بلغ خلال الأسبوع الثاني من أغسطس الجاري 28 حالة، فيما بلغ 34 حالة خلال الأسبوع الأول من الشهر ذاته. وأشارت الوزارة إلى أن عدد حالات الإصابة بالفيروس، منذ بداية الجائحة، بلغ مليونًا و141 ألفا و135 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 29 ألفا و189 حالة.