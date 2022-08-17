ولم تتطرق وسائلُ الإعلام الإيرانية إلى المزيد من التفاصيل حول الرد المكتوب المُشار إليه، وذلك حسبما ذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية.



ومع ذلك، أشارت هذه الوسائل الإعلامية الإيرانية إلى أن طهران "لن تتبنى المقترح الذي قدمه الاتحاد الأوروبي على الرغم من التحذيرات بشأن عدم وجود مفاوضات جديدة"، حسبما نقلت "ايه بي سي نيوز".



وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أنه لا تزال هناك اختلافات في المفاوضات النووية تتعلق بـ "عدم حصول إيران على ضمانات بشأن استمرار الاتفاق النووي" نفسه لاحقاً.



وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد أعلن في مايو 2018 خروج بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، والذي تم التوصل إليه في عام 2015 في مدينة لوزان السويسرية.