إنشاء إدارة للأزمات والكوارث بمقر الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

اختتمت اليوم فعاليات ورشة العمل التدريبية في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، التى نظمتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون مع قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة لمديرى إدارات الازمات بجميع الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الإسماعيلية.

وشهدت فعاليات ورشة العمل اليوم زيارة ميدانية لمقر الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الاسماعيلية تحت رعاية اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، حيث قام اللواء هشام الطويل سكرتير عام مساعد محافظة الاسماعيلية بتكليف من محافظ الإسماعيلية، بتقديم شرح وافى عن آلية التعامل مع الطوارىء والازمات بمقر الشبكة الموحدة للطوارئ، حيث تم شرح السيناريو العملى لبيان كيفية استيعاب الشبكة الوطنية للجهات المعنية الأخرى والتعاون معهم لتقليل زمن الاستجابة، بالإضافة لعرض بيان عملى لحدوث مشكلة صرف صحى وتلقى البلاغ من أحد المواطنين وكيفية التواصل بين الشبكة الوطنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة والاستجابة لحل الشكوى الواردة والتحرك الفورى لمعدات الشركة فى أسرع قت ممكن ، مضيفا أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تستوعب جميع الجهات المعنية بالمحافظة، وتحقق التعاون والتكامل بينهم لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ.

ومن جهته أشار اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة محافظات القناة ان انشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والازمات يعد نقلة نوعية كاملة تحقق التنسيق التام والسريع بين كافة الجهات المعنية، ويمكن من إدارة اى أزمة بكفاءة عالية وأقل وقت ممكن، لتكون على أتم الاستعداد لإدارة أزمة موجودة فى أى مكان بمراكز ومدن المحافظة .

وقد أشاد ممثلى قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء بالجهود التنسيقية ما بين الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والازمات بمحافظة الاسماعيلية وكافة الجهات المعنية لتحقيق الاستغلال الأمثل من تنفيذ هذه المنظومة المتكاملة، للوصول إلى الاستفادة المرجوة منها في التمكن اللحظي والتعامل الفوري مع الأزمات والأحداث الطارئة والسيطرة عليها ولإنهائها، مع تحقيق التأمين الكامل للشبكة طبقا لأحدث المعايير العالمية.

ومن الجدير بالذكر ان ورشة العمل قد استعرضت على مدار الايام الماضية عرض شامل عن أهمية تحديد المخاطر بشكل استباقي وكيفية إدارتها واشتملت على مجموعة من العناصر مثل: مفاهيم إدارة المخاطر، تصنيف المخاطر، أدوات وخطوات تقييم المخاطر، بالإضافة إلى أنشطة عملية وتطبيقية، حيث ركزت الورشة على الجانب التطبيقي والعملي من خلال تكوين فرق عمل لإثراء المناقشات وتعظيم الاستفادة من التدريب.

كما شهدت فعاليات الختام قيام ممثلى قطاع الازمات والطوارىء بمجلس الوزراء بتقديم شهادة شكر وتقدير للواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس ادارة شركة محافظات القناة على الجهود التى تبذلها الشركة من أجل أثراء منظومة الطوارئ والازمات ، كما تم تقديم شهادات المشاركة لكافة المشاركين بورشة العمل من مديرى إدارات الازمات بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى .

ومن جانبه أكد العميد عمرو الشيخ مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على أهمية تلك الدورات التدريببة لرفع قدرات العناصر البشرية المعنية بإدارة حالات الطوارئ بمحافظات الجمهورية المختلفة ، والتى يتم فيها التعرف على أخر المستجدات فى مجال التعامل مع الطوارىء والازمات لتمكين فرق العمل من التعامل مع حالات الطوارئ المختلفة، والالتزام بضوابط الوقاية والسلامة العامة ، مؤكدا على الاستمرار فى تقديم الدورات التدربيبة فى هذا المجال للتأكد من جاهزية القائمين على منظومة الأزمات للتعامل مع كافة الأزمات والمخاطر المحتملة.