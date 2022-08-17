اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أغسطس 2022 05:44 م
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إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب موتوسيكل بوادى النطرون بالبحيرة

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 04:29 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب موتوسيكل بوادى النطرون بالبحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 4 أشخاص، اليوم الأربعاء، بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بمركز وادى النطرون بصحراوى البحيرة.

 

وكان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب موتوسيكل بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون.

 

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.


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