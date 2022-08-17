إصابة عامل بطلق نارى على يد سائقين بسبب خلافات مالية فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى، عامل يقيم بدائرة مركز شرطة المراغة مصابا بطلق نارى بالظهر من الناحية اليسرى عقب قيام سائقين بالتعدى عليه بسلاح نارى غير مرخص عبارة عن فرد روسى بسبب خلافات مالية بينهم.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بإصابة عامل بطلق نارى، وتم نقله إلى المستشفى الجامعى، وضبط مرتكبى الواقعة والسلاح المستخدم بإرشاد أحدهما.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم محد عبدالسلام رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة، بوصول فارس ع م 21 سنة عامل إلى مستشفى سوهاج الجامعى، ويقيم دائرة مركز المراغة مصاباً "طلق ناري بالظهر من الناحية اليسري".

بسؤال المصاب اتهم كل من عبد اللاه ع أ " 54 سنة سائق ونجله محمد ع ع 23 سنة سائق ويقيمان دائرة مركز المراغة بالتعدى عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزة الثاني، مما نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب خلافات مالية.

تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم "فرد روسي" بإرشاد الثاني واعترف المتهمين بارتكاب الواقعة لذات السبب تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة والتى تولت التحقيق.