إزالة 71 حالة تعد بمساحة 10 آلاف متر و21 حالة بحوالى 63 فدانا بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة بنطاق المحافظة، والتي بدأت أعمالها في 13 أغسطس الجارى، والتي تُنفذ على ثلاث مراحل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أشار المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ المرحلة الأولى لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجة الـ 20 ، وأسفرت الحملة خلال اليوم الرابع عن إزالة 71 حالة تعدي بمساحة 10 آلاف و 237 متر مباني و 21 حالة تعد بمساحة 63 فدانا و15 قيراط أرض زراعية بنطاق المحافظة.. كما تم قطع المرافق عن عدد 2 حالة بمساحة 245 متر بمركز كفر صقر وعدد 3 حالات تعدي على مساحة 1437 متر بمركز أولاد صقر وعدد 4 حالات تعدي علي مساحة 575 متر بمركز فاقوس.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.