إزالة 200 حالة تعدى منذ انطلاق المرحلة الأولى ضمن الموجة الـ20 ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،انتظام سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الــ 20 لإزالة التعديات التي بدأت السبت الماضي تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وشدد المحافظ على الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة وتحديدًا أيام العطلات والإجازات الرسمية مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات مع إزالة أي معوقات تواجه حملات إزالة المخالفات وأعمال التنفيذ.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي، الذي يعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أنه تم" أمس الثلاثاء" إزالة 32 حالة تعد بواقع( 6 حالات على مساحة 117 متراً أرض ولاية الري + 26 حالة على مساحة 23 قيراط أرض زراعية )، ليصل إجمالي ما تم تنفيذه"على مدار 4 أيام" إلى 200 حالة تعد (146 تعد على أملاك دولة + 54 حالة تعد على أرض زراعية) وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك بحسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية..

وكانت الموجة الــ 20 من من حملات الإزالة، قد انطلقت مرحلتها الأولى"يوم السبت 13 أغسطس الجاري وتستمر حتى 1 سبتمبر المقبل"، والتي تليها المرحلة الثانية والمقرر إجراؤها في المدة من 10 إلى 29 سبتمبر 2022، ثم المرحلة الثالثة في الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر القادم.