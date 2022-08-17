إحنا قد التحدي.. "عبد الرحمن" بطل من ذوى الهمم في دمياط: أسعي أن أكون معيد في الجامعة

دمياط - فريق المحافظات

إحنا قد التحدي..شعار أحد الابطال من ذوى الهمم، قصة جديدة تظهر في سماء محافظة دمياط، تمسك بالأمل وبات قريبا من تحقيق حلمه.



"أسعي إلي تحقيق أحلامي ولا انتبه لاي تعليقات سلبية" كانت هذه بداية حديثنا مع "عبد الرحمن" ، والذي أكمل حديثه قائلا :" أعاني من خللا جينيا يمنع وصول البروتين للعضلات، ولكني تغلبت على كل هذا بالإرادة والتحدي".



استكمل حديثه قائلا :" كانت فترة الثانوية العامة أصعب الفترات التي مررت بها، تعرضت الانتكاسة صحية كبيرة، الجميع فقد الأمل في استكمال مسيرتي، لكني حققت ما كنت اتمني"، مضيفا أنه تغلب على تلك العثرات بالعمل الجاد.



" كنت أتغلب على هذه الظروف بالعمل والتركيز على أهدافي، الآن اناةعلى أعتاب تحقيق حلمي حتي تكون معيد بأحد الجامعات المصرية"



وعن دور الأسرة قال بطل دمياط": أمي كانت الشخصية الملهمة بالنسبة لي، هي ما آمنت بقدراتي في أوقات صعبة، اعتقد انني لم اكن أحقق أهدافي بدونها"



لاتيأسوا وتحلوا بالأمل، عليكم التركيز على أهدافكم فقط، ولا تلفتوا للتنمر" كانت تلك رسائل "عبد الرحمن" للجميع، لافتا إلي أن الإيمان بقدراتك أهم الأشياء التي تؤهلك لإنجاز أهدافك





عبد الرحمن أحد أبطال ذوى الهمم في دمياط (1)



عبد الرحمن أحد أبطال ذوى الهمم في دمياط (2)



عبد الرحمن



